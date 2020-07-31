Абхазия откроет границу одновременно с Россией :: Общество :: РБК

Абхазия откроет границы «в ту же секунду», что и Россия с ней, заявил президент республики Аслан Бжания. До этого российский оперативный штаб сообщил о возобновлении сообщения с Абхазией с 1 августа

Абхазия, Сухум



(Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)



Абхазия откроет свои границы для россиян в те же сроки, что и Россия для абхазцев, никаких проблем с ее стороны в этом вопросе «нет и быть не может». Об этом заявил глава республики Аслан Бжания, передает «Интерфакс».

«Мы приветствуем это решение, благодарны Российской Федерации. В ту же секунду, когда Россия откроет границу с Абхазией, граница со стороны Абхазии будет открыта. С нашей стороны проблем нет и быть не может», — сказал Бжания.

Он отметил, что открытие границы значительно повлияет на экономическую ситуацию в Абхазии. «Туризм — это 35% ВВП нашей страны и 10 тыс. рабочих мест», — сказал Бжания.

По его словам, открытие границ даст не только экономический, но и психологический эффект. «За время карантина люди устали без общения. Сейчас это общение восстанавливается, но, естественно, с соблюдением всех санитарных норм. Абхазия полностью готова к приему гостей из России», — отметил президент республики.