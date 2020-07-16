Адвокат заявил, что Фургал не одобряет митинги в свою поддержку
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Адвокат заявил, что Фургал не одобряет митинги в свою поддержку

By Arzu / 16 июля, 2020

Рассмотрение жалобы на арест губернатора Хабаровского края Фургала в Москве

Фото: Александр Щербак/ТАСС


Москва. 16 июля. INTERFAX.RU — Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал благодарен жителям региона за поддержку, но не одобряет массовых выступлений, сказал журналистам его адвокат Борис Кожемякин.


Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала


«Фургал никакого отношения к тем выступлениям жителей Хабаровска не имеет, он их благодарит, но не одобряет таких массовых выступлений», — заявил он.


Адвокат также сообщил о готовности его клиента сотрудничать со следствием во имя установления истины.


Ранее 16 июля Мосгорсуд оставил губернатора под стражей до 9 сентября, подтвердив законность решения Басманного суда от 10 июля.


С 11 июля в Хабаровском крае ежедневно проходят митинги в поддержку Фургала, протестующие требуют его освободить. В региональном МВД заявили, что их организовала команда губернатора. В ЛДПР от этого отмежевались. Комментируя протесты, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что люди имеют право выражать свою точку зрения и что губернатора в регионе многие поддерживают.


14 июля Фургала в «Лефортово» посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы. По их словам, он пожаловался, что не получал посылок, писем или свежих новостей.


«Посетили вчера Фургала, он пока в карантинной камере с неработающим телевизором. Ему принесли газеты от начала месяца. В разговоре он спрашивал, говорят ли о нем, ругают ли. Переживает, что оторван от реальности», — сообщила после этого член ОНК Ева Меркачева.


Адвокат Кожемякин подтвердил, что и на 16 июля его подзащитный не получил ни писем, ни посылок, также адвокаты не имели возможности встретиться с ним в СИЗО. «Мы надеемся, что на следующей неделе мы к нему попадем», — сказал он.


На остальные вопросы журналистов Кожемякин не стал отвечать, так как, по его словам, представители защиты «дали соответствующую подписку».




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