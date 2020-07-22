Азербайджан опроверг информацию о нападении на армянский боевой пост: Закавказье: Бывший СССР: Lenta.ru

Сообщения о нападении Вооруженных сил Азербайджана на армянский боевой пост являются выдумкой и дезинформацией. Об этом заявил глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы, передает «Sputnik Азербайджан».
По его словам, на границе сохраняется спокойная обстановка и речи о потерях со стороны Азербайджана даже не идет. При этом он отметил, что с армянской стороны границы были слышны выстрелы. Даргяхлы считает, что, скорее всего, произошла очередная перестрелка между армянскими военнослужащими, среди которых наблюдается паника.
Ранее пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян рассказала, что подразделения спецназа Азербайджана напали в направлении позиции «Анвах», но понесли «значительные потери», и атака прервалась. Также, по ее словам, бойцы азербайджанской армии «остались в ловушке».
Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. В столкновениях применяется артиллерия и другое тяжелое вооружение. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя.
В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии, но военные действия периодически возобновляются.
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