https://ria.ru/20200716/1574466203.html

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной электростанции

В Минобороны Азербайджана допустили возможность нанести «ответный удар» по Мецаморской атомной электростанции в Армении. РИА Новости, 16.07.2020

2020-07-16T20:37

2020-07-16T20:37

ситуация на армяно-азербайджанской границе

тагуи степанян

вагиф даргяхлы

минобороны азербайджана

азербайджан

армения

грузия

в мире

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https://ria.ru/20200716/1574403886.html

https://ria.ru/20200716/1574401775.html

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азербайджан

армения

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

ситуация на армяно-азербайджанской границе, тагуи степанян, вагиф даргяхлы, минобороны азербайджана, азербайджан, армения, грузия, в мире