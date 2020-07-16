https://ria.ru/20200716/1574466203.html
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной электростанции
В Минобороны Азербайджана допустили возможность нанести «ответный удар» по Мецаморской атомной электростанции в Армении. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T20:37
2020-07-16T20:37
ситуация на армяно-азербайджанской границе
тагуи степанян
вагиф даргяхлы
минобороны азербайджана
азербайджан
армения
грузия
в мире
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6
азербайджан
армения
грузия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574457128_0:11:3038:1719_1400x0_80_0_0_5fb9ca4b7f20e75569ab65573a126d14.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на армяно-азербайджанской границе, тагуи степанян, вагиф даргяхлы, минобороны азербайджана, азербайджан, армения, грузия, в мире
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