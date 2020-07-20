Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста :: Бизнес :: РБК

Акции малазийской компании по производству перчаток Supermax Corp. выросли на 1000%, другой — Top Glove Corp. — на 389%. С начала года бумаги Tesla подорожали на 259%



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Стоимость акций малазийских компаний по производству резиновых и латексных перчаток выросла в этом году сильнее, чем акций Tesla, пишет Bloomberg.

Например, бумаги компании Supermax Corp. подорожали больше чем на 1000%, а акции Top Glove Corp. прибавили в цене 389%, тогда как цена акций Tesla выросла на 259%. Взрывной рост произошел на фоне пандемии коронавируса и резко увеличившегося спроса на средства индивидуальной защиты, пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что для Малайзии такой рост стал беспрецедентным. В результате три ведущих производителя перчаток увеличили свою совокупную рыночную стоимость на $26 млрд. Сейчас каждый доллар, вложенный в фондовый рынок страны, инвестирован в производство перчаток, отмечает агентство.

«Рост производителей перчаток напоминает многим [рост] Tesla, однако перспективы доходов этого сектора более уверенны, чем у Tesla», — сказал упралвяющий фондами Northcape Capital Ltd.Росс Кэмерон. Он также сообщил об ожиданиях роста прибыли производителей перчаток на более чем 100% в следующем году.