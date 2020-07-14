Ал. Миранчук рассказал, что изменилось в «Локомотиве» с приходом Николича
Футбол
/ РПЛ
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал, что изменилось в команде после назначения Марко Николича на пост главного тренера.
«Чувствуется ли, что Николич иностранец? Да, он говорит по-английски. Также все понимают, что у нас короткий период для подготовки, концентрация выше. Мы боремся за Лигу чемпионов, и это важно. Добавилось больше тактических упражнений, он начал прививать нам стремление к ударам. Иногда проходят эмоциональные установки. За это время он показал, что он хороший психолог. Знает, в какой момент какому футболисту что сказать. Сейчас мало чего ещё могу сказать о нём. Сейчас мы только понимаем, что у нас есть задача попадания в Лигу чемпионов и мы вместе, сообща, решаем её.
Моё амплуа и задачи? Задачи не меняются, она всегда одна – выиграть. Конечно, с каждым новым тренером задачи меняются в плане тактики, но принципы остаются такими же. Тренеры знают, смотрят и видят, при каких обстоятельствах игрок чувствует себя лучше, где ему лучше получать мяч и где ему комфортнее ждать передачу. Но лично в моём плане ничего не изменилось», — сказал Миранчук в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
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