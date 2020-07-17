Армения увидела отчаяние в планах Азербайджана ударить по АЭС: Закавказье: Бывший СССР: Lenta.ru

В планах Азербайджана ударить по Мецаморской АЭС в Армении можно увидеть степень отчаяния и глубину кризиса сознания в руководстве страны. Об этом заявила представитель МИД Армении Анна Нагдалян в интервью «Ленте.ру».

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«Кроме того, данная угроза свидетельствует (…) об абсолютном отсутствии здравого смысла и чувства ответственности у этого члена международного сообщества», — подчеркнула она и напомнила, что такие планы угрожают не только Армении, но и другим странам региона и самому населению Азербайджана.

Нагдалян также поблагодарила мировое сообщество за единогласный призыв прекратить боевые действия, однако обратила внимание на позицию Турции, которая поддержала позицию Баку и иллюзорную возможность военного разрешения конфликта. «Крайне важно, чтобы третьи страны отказались от политики, которая разжигает нестабильность или каким-либо образом оказывает поддержку Азербайджану на основе родства», — заявила она.

Раннее МИД Армении официально заявил, что планы Азербайджана ударить по Мецаморской АЭС угрозу геноцида.

Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. В столкновениях применяется артиллерия и другое тяжелое вооружение. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя.