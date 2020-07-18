«Арсенал» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч полуфинала Кубка Англии
Футбол
/ Англия
Стали известны стартовые составы лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити» на матч полуфинала Кубка Англии.
«Арсенал»: Мартинес, Мустафи, Луис, Тирни, Бельерин, Себальос, Джака, Мэйтленд-Найлз, Пепе, Ляказетт, Обамеянг.
Запасные: Мэйси, Холдинг, Сократис, Колашинац, Торрейра, Смит, Уиллок, Нелсон, Сака.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Гарсия, Ляпорт, Менди, Гюндоган, Давид Сильва, Де Брёйне, Марез, Жезус, Стерлинг.
Запасные: Карсон, Стоунз, Зинченко, Бернардо Силва, Фернандиньо, Кансело, Отаменди, Фоден.
Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатантом Моссом. Ему будут помогать ассистенты Саймон Беннетт и Марк Перри. Резервный арбитр — Пол Тирни.
В матче 1/4 финала «Арсенал» со счётом 2:1 обыграл «Шеффилд Юнайтед», а «Манчестер Сити» нанёс поражение «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).
«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
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