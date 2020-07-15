https://ria.ru/20200715/1574361563.html

Ассоциация журналистов заявила о задержании корреспондентов в Белоруссии

Сотрудники милиции в Белоруссии задержали более 10 сотрудников СМИ, в том числе иностранных, во время освещения несанкционированных уличных акций протеста,… РИА Новости, 15.07.2020

2020-07-15T01:16

2020-07-15T02:24

минск

белоруссия

в мире

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https://ria.ru/20200714/1574359947.html

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

минск, белоруссия, в мире