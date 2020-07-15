https://ria.ru/20200715/1574361563.html
Ассоциация журналистов заявила о задержании корреспондентов в Белоруссии
Сотрудники милиции в Белоруссии задержали более 10 сотрудников СМИ, в том числе иностранных, во время освещения несанкционированных уличных акций протеста,… РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T01:16
2020-07-15T02:24
минск
белоруссия
в мире
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1
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
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