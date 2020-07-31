«Аэрофлот» вернет деньги пассажирам отмененных рейсов в Стамбул

Полеты «Аэрофлота» в Турцию и Великобританию с 1 августа возобновятся по сокращенной программе, сообщили в пресс-службе компании. Частота выполнения рейсов может меняться, а пассажирам отмененных рейсов вернут деньги. Ранее “Ъ” писал о том, что клиенты «Аэрофлота» сообщают об отмене части рейсов в Стамбул.

«С 1 августа мы начинаем летать в Лондон и Стамбул, с 10 августа — в Анталью. Хотим обратить внимание пассажиров на то, что полеты будут осуществляться по сокращенной программе, и частота выполнения рейсов может меняться. Если рейс был отменен — мы предлагаем разные варианты обмена и переоформления»,— сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова (цитата по ТАСС). Она уточнила, что перевозчик обещает вернуть стоимость авиабилетов всем пассажирам, которые приобрели их после 1 мая и чей полет не состоялся из-за отмены рейса.

Напомним, Россия с 1 августа открывает международное авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Сначала можно будет полететь в Стамбул, Анкару, Лондон и на Занзибар, а рейсы будут доступны только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 10 августа можно будет также напрямую направиться на наиболее популярные турецкие курорты: Анталью, Бодрум и Даламан. Однако, как выяснил “Ъ”, попытка сразу улететь из России обойдется недешево и связана с рисками. Стоимость билетов на ближайшие рейсы значительно выше, чем во второй половине месяца, а расписание продолжает корректироваться.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ” «На свой страх и рейс».