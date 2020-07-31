Байден усомнился в эффективности вакцины от коронавируса: Политика: Мир: Lenta.ru

Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден усомнился в эффективности вакцины от коронавируса. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает Fox News.

По его словам, все разработки обязаны быть «прозрачными», чтобы американские эксперты могли следить за процессами. По мнению Байдена, люди постепенно перестают верить тем словам, которые произносит президент Дональд Трамп о новой вакцине.

Байден также заявил, что не понимает, каким образом всем американским гражданам будут предоставлены разработки. При этом он отметил важность полномасштабного обеспечения населения лекарствами.

По состоянию на 31 июля всего в мире выявлено 17,2 миллиона зараженных коронавирусом. Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в США — 152 062 человека.

Накануне американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи назвал способы остановить распространение коронавируса. По его мнению, COVID-19 можно победить, если люди научатся постоянно носить маски, соблюдать дистанцию не менее двух метров, а также мыть руки.