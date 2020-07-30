Банки на пике пандемии сократили расходы на благотворительность :: Финансы :: РБК

Что влияет на безвозмездные траты

Филантропию банковского сектора можно условно разделить на два направления, объяснила менеджер группы по оказанию услуг финансовым институтам Deloitte Наталья Таболина: это благотворительность, которую банк осуществляет за счет собственных средств, а также благотворительность за счет клиентов или сотрудников. Ко второй группе относятся специальные вклады с долей отчислений в фонды и волонтерские организации, карты с «благотворительным» кешбэком. «В настоящее время в связи с пандемией и резким сокращением доходов населения фондирование банков также снизилось, что, безусловно, повлияло и какое-то время будет влиять на благотворительные акции банков», — считает она.

Безвозмездные траты — это непроизводственные издержки для банка, напомнил Осадчий. «Резать их в условиях кризиса — вполне обычное дело, однако резкое сокращение расходов на благотворительность в условиях всенародного бедствия несет определенные репутационные риски», — отметил аналитик.

Говорить о серьезном сокращении трат банков на филантропию пока рано, уверена Таболина, ведь собственные расходы кредитных организаций на эти цели, как правило, связаны с долгосрочными партнерскими отношениями с фондами. «Чтобы сделать корректные выводы, необходимо изучить годовой отчет банка и отчет по исполнению бюджетов», — подчеркнула эксперт Deloitte.

Как сокращение объясняют банки

В ВТБ сокращение расходов на благотворительность связывают со спецификой поддержки, которую оказывает банк: он финансирует культурные, спортивные и образовательные проекты. «Многие проекты, которые планировал поддержать банк ВТБ, были перенесены или отменены из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса в этом году», — пояснил представитель банка. По мере восстановления ситуации банк выполнит свои обязательства, обещал он.

«Ак Барс» также отложил часть благотворительных трат из-за карантинных мер, сообщил его представитель.

Расходы на благотворительность носят сезонный характер: как правило, их пик приходится на первый квартал, заметил представитель Газпромбанка: «Таким образом, разницу в расходах между первым и вторым кварталом этого года следует объяснять прежде всего сезонным фактором. В целом бюджет на благотворительность Газпромбанка на 2020 год по объему сопоставим с 2019 годом, и о его сокращении речи не идет».

«Уралсиб» и «Хоум Кредит», которые тоже отразили в своей отчетности падение трат на благотворительность, связывают это с разовыми факторами. По словам представителя «Уралсиба», банк оказал большую разовую помощь в первом квартале, поэтому результат апреля—июня оказался хуже. В пресс-службе «Хоум Кредита» пояснили, что в начале года банк понес единовременные расходы на содержание корпоративного детского сада.

Во всех банках, ответивших на запрос РБК, сообщили о росте расходов на адресную помощь на фоне пандемии коронавируса. Например, ВТБ направил 200 млн руб. на закупку медицинского оборудования. Финансирование больниц, в том числе в регионах, увеличили Россельхозбанк, МКБ, «Уралсиб», Райффайзенбанк и банк «Восточный». «Ак Барс» оказал поддержку жителям Татарстана, пострадавшим от пандемии, и оплачивал перевозку врачей в регионе. «Хоум Кредит» и Тинькофф Банк закупали средства индивидуальной защиты для благотворительных фондов-партнеров. Последний также выделил сотрудников своего call-центра для государственных горячих линий по COVID-19.

В Сбербанке отказались от комментариев. В остальных банках из числа крупнейших не ответили на вопросы РБК о динамике расходов на благотворительность.