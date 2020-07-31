Бедная Роулинг, подлый Редклифф: sapojnik — LiveJournal

Удивительно, но в «большом мире» все еще полыхает скандал вокруг бедной сказочницы Джоан Роулинг! Ей все еще не дают покоя «обиженные» трансгендеры и прочие так называемые «сторонники ЛГБТ» — шабаш продолжается. Напомню, что «вина» Роулинг заключается в том, что она посмеялась в своем твиттере над словечком из ЛГБТ-новояза «люди, которые менструируют», сказав что-то в том духе, что в «ее времена» такие люди назывались как-то короче, «женщины» или как-то в этом роде.

Сказала она это еще в мае, сейчас почти август – но поди ж ты! Там все более чем серьезно, цитирую:

«В твиттер Роулинг пришли транс-активисты и забросали ее угрозами убийством и изнасилованием, стали слать фотографии своих “женских пенисов”.

Актеры, сыгравшие главные роли в фильмах о “Гарри Поттере”, обвинили писательницу в трансфобии и начали ее травлю в соцсетях.

Работники издательства, которое готовит ее новую детскую книгу “Икабог”, потребовали отказаться от публикации и начать бойкот Роулинг.

Эдди Редмэйн — Звезда «Фантастических тварей» — попросил Warner Bros. отстранить Джоан Роулинг от работы над фильмами франшизы.

Роулинг, на секундочку, авторка идеи, продюсерка и сценаристка этого проекта.

Транс-активисты попытались захватить хэштэг #Икабог, под которым дети выкладывают свои иллюстрации к новой книге Роулинг, и стали постить под этим тэгом картинки порнографического содержания.

Два фанатских сайта о Гарри Поттере заявили о том, что они рвут связь с Роулинг.

Транс-активисты начали жечь книги Роулинг и призвали стереть ее имя из авторства Гарри Поттера и начать считать автором саги Дэниэла Радклиффа — актера, сыгравшего Гарри Поттера в Голливуде и возглавившего травлю Роулинг в сети.

Женщин, выступивших в поддержку Роулинг, стали увольнять с работы».

Появление Дениэла Редклиффа, «упустившего прекрасную возможность промолчать» — одна из самых пикантных деталей этой грязной истории, разворачивающейся у нас на глазах. Вроде бы – как может Редклифф поднимать лапку на Роулинг, когда всей своей известностью и богатством он обязан исключительно ее книгам? Он же на нее молиться должен!

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