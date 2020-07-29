Белоруссия усилит меры безопасности на границе с Россией: Белоруссия: Бывший СССР: Lenta.ru

Белоруссия усилит меры безопасности на границе с Россией в связи с задержанием бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает БЕЛТА.

Секретарь Совбеза республики Андрей Равков заявил, что будут увеличены силы Госпрогранконтроля. Кроме того, пограничники серьезнее отнесутся к проверке и отслеживанию лиц, пересекающих российско-белорусскую границу.

Также в МИД республики будут вызваны послы России и Украины, так как некоторые из задержанных были ранее замечены в вооруженных силах самопровозглашенных республик Донбасса.

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Группу из 32 граждан России, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском. Они обратили на себя внимание нехарактерным для туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Еще один человек был задержан на юге Белоруссии. Следственный комитет Белоруссии проводит проверку.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко считает, что оппозиция хочет устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны «зарубежных кукловодов». Президент предупредил при этом, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.