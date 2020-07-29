Белорусские СМИ сообщили о задержании боевиков российской ЧВК

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Valery Sharifulin/TASS

Белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА сообщило о задержании в районе Минска трех десятков бойцов частной военной компании. Позже оно уточнило, что речь идет о российской «ЧВК Вагнера» и попытках дестабилизации ситуации во время выборов. Комитет государственной безопасности Беларуси и МВД пока не комментируют ситуацию.

«Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны», — пишет БЕЛТА. Эта новость появилась за 10 дней до президентских выборов.

Следственным комитетом проводится проверка, сказано в новости. На основании чего был сделан вывод о принадлежности задержанных к «ЧВК Вагнера», не уточняется. Агентство публикует список задержанных граждан России.

Представители российских властей также не пока давали комментариев в связи с сообщением агентства БЕЛТА.

Агентство ссылается на правоохранительные органы. Секретариат совбеза Беларуси и пресс-служба КГБ для комментариев недоступны, пишет портал tut.by. Следстенный комитет и МВД также не комментировал ситуацию. Пресс-секретарь госпогранкомитета Антон Бычковский заявил РИА Новости: «Данную информацию прокомментировать сейчас не могу».

По версии агентства БЕЛТА, силовики получили данные о прибытии в страну «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

«При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади и на всех — три больших тяжелых чемодана, — говорится в новости. — По прибытии в столицу в ночь с 24-го на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района».

«Приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания, — говорится далее в тексте. — Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Сегодня ночью 32 человека силами группы «А» КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны».

По телеканалу «Беларусь 1» показали кадры задержания мужчин, в сюжете были продемонстрированы нашивки, паспорта российского образца, валюта, листовки на арабском языке, пишет Интерфакс.

Посольство России не получало уведомления о задержании российских граждан, «запросили официальную информацию у компетентных органов Беларуси», говорится в сообщении, распространенном посольством.

«На майдан их подтянут со стороны»

24 июля во время поездки в 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке Лукашенко заявил о вероятности уличных протестов, к участию в которых могут быть «подтянуты» сотрудники ЧВК.

«Госсекретарь [совбеза Андрей Равков] правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны», — говорил он.

«Это профессиональные военные, бандиты, они специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — рассказывал Лукашенко.

В России наибольшую известность получила «ЧВК Вагнера», бойцы которой действуют на Ближнем Востоке и Африке.

Татьяна Мельничук, корреспондент Би-би-си в Минске:

«Фиксация силовиками деструктивных действий противников Лукашенко не первый раз совпадает с предупреждениями президента. Сказал, например, Лукашенко, что на предвыборном пикете обидели молодого милиционера — и через несколько дней Сергея Тихановского с соратниками задержали на пикете в Гродно, когда молодой милиционер упал на землю.

В марте 2017-го, в разгар стихийных протестов против указа Лукашенко о выявлении и наказании тунеядцев, белорусский президент рассказал о тренировочных лагерях под Бобруйском и Осиповичами — и уже через несколько часов начались аресты активистов оппозиции, преимущественно из уже остановивших деятельность организаций.

Так родилось «дело «Белого Легиона» — по подозрению в подготовке массовых беспорядков и участии в незаконном вооруженном формировании были задержаны более 30 человек: историки, дизайнеры, военнослужащие, предприниматели, активисты зарегистрированного в Чехии «Молодого фронта» и ставшие взрослыми людьми активисты действовавшей когда-то молодежной организации «Белый легион».

Дело это началось, по официальной версии, с некой гражданки А., которая в Германии сообщила в белорусское посольство о готовящихся провокациях. Гражданку А. никто так и не увидел, хотя журналисты нескольких стран пытались ее разыскать. Точно так же никто не обнаружил следы джипа, который, как в те же дни сообщал КГБ и белорусское телевидение, прорывался с оружием и боевиками через границу со стороны Украины. Украинская сторона заявила, что ей и вовсе не ведомо про такой инцидент на границе, украинские пограничники джип не зафиксировали.

Ранее, в преддверии президентских выборов 2006 года, КГБ демонстрировал человека (с размытым на экране лицом и искаженным голосом), который рассказывал, что для дестабилизации обстановки он должен был отравить водопроводную воду в Минске с помощью дохлой крысы.

А в 2010-м, после силового разгона протестного митинга в день выборов, официальная пресса демонстрировала разбросанные по площади у Дома правительства топоры и ледорубы.

Белорусские выборы

9 августа пройдут выборы белорусского президента. Впервые за многие годы предвыборная компания вызвала интерес большого числа белорусов.

Претендовавший на этот пост банкир Виктор Бабарико, которого СМИ и эксперты называли основным соперником Лукашенко, в июне был арестован по делу о легализации преступных доходов, взяточничестве и уклонении от уплаты Белгазпромбанка, контроль над которым принадлежит российскому «Газпрому».

Председатель комитета госконтроля Иван Тертель после задержания Бабарико заявлял, что за его деятельностью стоят «кукловоды», опасающиеся, что раскроется их причастность к противоправной деятельности. «Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше», — говорил он.

Накануне Лукашенко рассуждал о том, что важнее выборов для него сохранение страны. Он сделал это заявление на еще одной встрече с силовиками, посещая войсковую часть №3214 внутренних войск МВД.

«Больше всего вас и меня должно беспокоить то, чтобы мы ни в коем случае не допустили дестабилизации обстановки в нашей стране. Это наша с вами наиважнейшая и первейшая задача. Вопрос выборов президента — второстепенный. Вопрос первейший, наиважнейший — сохранить страну», — говорил Лукашенко. На той же встрече он объявил о том, что на ногах перенес коронавирус.

Лукашенко в воинской части продемонстрировали, как учат разгонять уличную акцию протеста с применением водометов. «Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами», — прокомментировал увиденное белорусский президент.

ЦИК зарегистрировал пять кандидатов в президенты, включая Лукашенко. Кандидат в президенты Светлана Тихановская и ее соратницы Мария Колесникова из команды Бабарико и Вероника Цепкало — жена еще одного незарегистрированного претендента Валерия Цепкало — объединили свои усилия. Сам Цепкало на прошлой неделе уехал в Москву, заявив, что друзья в МВД и КГБ предупредили его о готовящимся аресте.

«В целом в страну после выборов я, безусловно, планирую возвращаться. Здесь все будет зависеть от исхода, но если в Беларуси будет жарко, я приеду раньше, чем 9 августа», — говорил Цепкало в интервью tut.by.