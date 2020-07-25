«Вандерфульно! Вандерфульно, Андрюшка! Безумно приятно!», сообщает Дзюба о золотом дубле — Футбол

Нападающий поделился эмоциями после победы над «Химками» (1:0) в финале Олимп Кубка России.

– Артем Сергеич, золотой дубль! Поздравляю вас! Как ощущения?

– Безумно приятно! Вандерфульно! Вандерфульно, Андрюшка (указывает пальцем в камеру – примечание Sports.ru)! Всех с победой!

Тяжелая игра. Мы так и предполагали. Финалы всегда такие получаются. Неприятные, трудовые.

Могли все решить чуть раньше, во втором тайме, а в конце чуть не пропустили. Наверное, все-таки справедливо, 1:0. – молодцы, хорошая команда, добротная. Желаем удачи в .

– «Зенит» второй раз подряд выигрывает чемпионство, выигрывает Олимп Кубок России. Можно ли сказать, что в России зарождается очень-очень сильная команда на многие годы?

– По результату, наверное, да, пока что, но по игре много вопросов, надо прибавлять во всех аспектах.

Еще раз повторяю: главное, что забываются матчи, забывается все, остается только результат. Поэтому мы рады, что победили. Очень важно было выиграть, потому что менталитет победителя так и вырабатывается – за счет побед.

– В чем секрет блестящей формы «Зенита» после паузы, обусловленной коронавирусом?

– Во-первых, большой плюс, что все остались в Питере. Никто не уехал. Это большое преимущество для нас было. Мы не ждали там кого, чего…

Плюс профессионализм, наша хорошая атмосфера в команде, хороший костяк. Все вместе делают одно дело и с первой до последней секунды были уверены.

Когда было много разговоров, мы очень хотели это закончить, этот чемпионат, чтобы не было никаких разговоров, потому что все нужно выяснять на футбольном поле.

Безумно счастливы, что такой безумный год, где все скомкано… Сейчас немного отдохнем, 3-4 дня, и опять все заново, – сказал Дзюба.

«Зенит» выиграл 4-й Кубок России и обогнал «Спартак». Иванович так радовался, что разбил трофей