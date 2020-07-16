- Ванесса Паради и Вайнона Райдер заступились за Джонни Деппа перед судом Газета.Ru
- Эмбер Херд присвоила чужую историю изнасилования и обвинила в нем Джонни Деппа РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
- Суду представили фото с избитым Эмбер Херд Джонни Деппом Lenta.ru
- Рубль слабо снижается к доллару и евро Газета.Ru
- Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в защиту Джонни Деппа на суде РИА НОВОСТИ
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