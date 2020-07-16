Ванесса Паради и Вайнона Райдер заступились за Джонни Деппа перед судом - Газета.Ru
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Ванесса Паради и Вайнона Райдер заступились за Джонни Деппа перед судом — Газета.Ru

By Arzu / 17 июля, 2020
  1. Ванесса Паради и Вайнона Райдер заступились за Джонни Деппа перед судом  Газета.Ru
  2. Эмбер Херд присвоила чужую историю изнасилования и обвинила в нем Джонни Деппа  РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
  3. Суду представили фото с избитым Эмбер Херд Джонни Деппом  Lenta.ru
  4. Рубль слабо снижается к доллару и евро  Газета.Ru
  5. Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в защиту Джонни Деппа на суде  РИА НОВОСТИ
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