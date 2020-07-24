https://ria.ru/20200724/1574885341.html

«Вектор» получил разрешение на клинические испытания вакцины от COVID-19

Центр «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.07.2020

2020-07-24T18:31

2020-07-24T19:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «вектор»

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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https://ria.ru/20200717/1574518166.html

Вацлав Петров Боты без стыда и совести ринулись на информационную поддержку… 22

Аз есмь Царь Вселенной Так. Значит, уже к 15 августа может появится допустимая к массовому произвудству и применению вакцина против Ковида. Ну , удачи вам, врачи-вирусологи. Мы за вас держим кулаки. МОЛОДЦЫ. 21

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «вектор», федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество