https://ria.ru/20200724/1574885341.html
«Вектор» получил разрешение на клинические испытания вакцины от COVID-19
Центр «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T18:31
2020-07-24T19:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «вектор»
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name=»og:title»]/@content
/html/head/meta[@name=»og:description»]/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592070_139:622:2674:2048_1400x0_80_0_0_6543429b06a55960c712f0cd1e559003.jpg
https://ria.ru/20200717/1574518166.html
Вацлав Петров
Боты без стыда и совести ринулись на информационную поддержку…
22
Аз есмь Царь Вселенной
Так. Значит, уже к 15 августа может появится допустимая к массовому произвудству и применению вакцина против Ковида. Ну , удачи вам, врачи-вирусологи. Мы за вас держим кулаки. МОЛОДЦЫ.
21
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592070_139:622:2674:2048_1400x0_80_0_0_6543429b06a55960c712f0cd1e559003.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592070_167:0:2898:2048_1400x0_80_0_0_85347acb8f0e30b4f0f3035161994f6d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592070_482:352:2178:2048_1400x0_80_0_0_bc2710dda28abd20c1d40881508cae77.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «вектор», федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
You may also like
ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума :: Финансы :: РБК
Толстая сравнила Собчак с пиявкой — Газета.Ru
ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре
Число заболевших коронавирусом в России превысило 800 тыс. человек — Интерфакс
Дом за 90 миллионов предложили выиграть за 225 рублей: Дача: Дом: Lenta.ru