Вирусологи ответили на сообщения об ошибках тестов на коронавирус :: Общество :: РБК

Попович добавила, что российские тесты не обладают 100-процентной чувствительностью, у них 95–96%. По ее словам, в 4% случаев могут допускаться ошибки. «Само по себе тестирование в любом случае полезно. И если есть симптомы, тесты лучше сдавать несколько раз», — указала она.

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин в свою очередь рассказал РБК, что человек имеет две системы иммунитета.

«Мы, говоря о коронавирусе, все время концентрировались на системе иммунитета, основанной на производстве антител, и оценивали процент переболевших людей по антителам», — сказал Ашихмин.

Однако, продолжил он, есть еще клеточный иммунитет, который «срабатывает незаметно» при заражении. Ученый привел следующую аналогию. «Преступника могут скрутить обычные полицейские и не сообщить об этом Федеральной службе безопасности. Вопрос: если этот вирус «скрутили» на улице обычные полицейские, разобрались сами, это инфекция или нет, бессимптомное течение или нет?» — добавил Ашихмин.

Он отметил, что «служба клеточного звена иммунитета» защищает человека от разных вирусов, включая коронавирус. По сути, заболевание, протекающее бессимптомно, означает, что «система клеточного иммунитета смогла справиться» и организму не пришлось задействовать антитела. Однако, по его словам, сделать тесты на работу клеточного иммунитета сложно, так как лишь в Москве найдется «пара лабораторий», которые могут определить, есть ли клеточный иммунитет у тех, у кого нет антител. «Если клеточный иммунитет справился, у человека произошла иммунная реакция при встрече с вирусом, но при этом не развилась инфекция, то это бессимптомное течение», — считает кандидат медицинских наук.

Почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер считает мифом наличие бессимптомных больных COVID-19, а также говорит, что коронавирус SARS-CoV-2 подобен сезонному вирусу, вызывающему простуду, который мутирует и исчезает летом.

По мнению Штадлера, то, что эпидемиологи не верили в сезонность коронавируса, привело к составлению неверных моделей и прогнозов. Исследование Штадлера в начале июля опубликовал портал Американской академии медицины за продление жизни.