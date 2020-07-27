Власти Вьетнама объявили о появлении более заразного типа коронавируса :: Общество :: РБК

В Дананге вновь вводится режим социального дистанцирования. В городе отменяются все спортивные, культурные и религиозные мероприятия. Жителям города запрещено собираться в общественных местах группами более 30 человек.

Вьетнамские власти связывают вспышку коронавируса с тремя больницами в Дананге, где могли произойти контакты с зараженным. По данным The Guardian, все эти три больницы посетил 57-летний мужчина, госпитализированный 20 июля с кашлем и высокой температурой.

Первые случаи заражения коронавирусом во Вьетнаме были выявлены еще в январе. После этого власти приняли немедленные меры, включавшие отмену занятий в школах, введение социального дистанцирования, закрытие границ и самоизоляцию. В результате распространение коронавируса удалось сдержать.

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Вирусологи не исключали вероятность мутации коронавируса, связанной с ростом его заразности. В середине июня об этом говорил академик РАН профессор Михаил Пальцев. «Все работы, которые за последнее время были сделаны по коронавирусу, говорят о том, что мутирует не РНК, которая лежит в основе COVID-19, а белковый рецептор. Это обычное явление для подобных вирусов. Ученые опасаются, что мутации будут неблагоприятными и появятся более агрессивные формы», — объяснял Пальцев.



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В июне ученые из Новосибирска создали математическую модель, подтвердившую, что мутации усиливают заразность коронавируса. В частности, увеличивается его способность проникновения в здоровые клетки, что приводит к повышению заразности в 2,5–8 раз.

12 июля профессор Габриэль Леунг, декан медицинской школы Университета Гонконга, сообщил, что благодаря мутации заразность коронавируса уже выросла примерно на треть.