Власти Вьетнама объявили о появлении более заразного типа коронавируса :: Общество :: РБК

В Дананге вновь вводится режим социального дистанцирования. В городе отменяются все спортивные, культурные и религиозные мероприятия. Жителям города запрещено собираться в общественных местах группами более 30 человек.
Вьетнамские власти связывают вспышку коронавируса с тремя больницами в Дананге, где могли произойти контакты с зараженным. По данным The Guardian, все эти три больницы посетил 57-летний мужчина, госпитализированный 20 июля с кашлем и высокой температурой.
Первые случаи заражения коронавирусом во Вьетнаме были выявлены еще в январе. После этого власти приняли немедленные меры, включавшие отмену занятий в школах, введение социального дистанцирования, закрытие границ и самоизоляцию. В результате распространение коронавируса удалось сдержать.
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
Вирусологи не исключали вероятность мутации коронавируса, связанной с ростом его заразности. В середине июня об этом говорил академик РАН профессор Михаил Пальцев. «Все работы, которые за последнее время были сделаны по коронавирусу, говорят о том, что мутирует не РНК, которая лежит в основе COVID-19, а белковый рецептор. Это обычное явление для подобных вирусов. Ученые опасаются, что мутации будут неблагоприятными и появятся более агрессивные формы», — объяснял Пальцев.
Видео
В июне ученые из Новосибирска создали математическую модель, подтвердившую, что мутации усиливают заразность коронавируса. В частности, увеличивается его способность проникновения в здоровые клетки, что приводит к повышению заразности в 2,5–8 раз.
12 июля профессор Габриэль Леунг, декан медицинской школы Университета Гонконга, сообщил, что благодаря мутации заразность коронавируса уже выросла примерно на треть.
You may also like
В мире зафиксировали вспышку нового агрессивного и опасного вируса: Общество: Мир: Lenta.ru
В Крыму назвали причину смерти пропавшего трехлетнего мальчика — РБК
Треть экономики России отработала в убыток: Госэкономика: Экономика: Lenta.ru
В Китае официально закрылось генконсульство США: Политика: Мир: Lenta.ru
Раскрыта самая популярная схема ухода от уплаты налогов в России: Госэкономика: Экономика: Lenta.ru