Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в «Фуд Сити»: Происшествия: Россия: Lenta.ru

Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок «Фуд Сити». Об этом сообщил сам дипломат в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На сегодняшний и на вчерашний день, во второй половине, вопрос полностью решен. Я имею в виду, решен вопрос об организации продажи, распределения и складирования сельхозпродукции», — заявил Тоганян.

Ранее сообщалось, что несколько десятков фур с фруктами из Армении не смогли попасть на территорию «Фуд Сити». Кроме того, администрация рынка попросила армянских торговцев «убрать коробки и рекламу, где есть что-то армянское». Позже посольство Армении в России сообщило, что экспортеры армянских товаров обратились к дипломатам с жалобой на запрет торговать на «Фуд Сити».

ООО «Фуд Сити» входит в холдинг «Киевская площадь» уроженцев Азербайджана, входящих в рейтинг Forbes миллиардеров Года Нисанова и Зараха Илиева.

Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. В столкновениях применяется артиллерия и другое тяжелое вооружение. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя.