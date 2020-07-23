https://ria.ru/20200723/1574757382.html
ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
Фрегаты проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» с гиперзвуковым оружием будут построены для ВМФ РФ в 2025-2026 годах, сообщил РИА Новости в… РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T03:02
2020-07-23T03:02
россия
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
вмф рф
в мире
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https://ria.ru/20200721/1574672450.html
12
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152566/29/1525662987_0:262:5010:3080_1400x0_80_0_0_00df2fa25204c435877746dda2ec0b16.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, вмф рф, в мире
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