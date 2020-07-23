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ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах

By Arzu / 23 июля, 2020

https://ria.ru/20200723/1574757382.html

ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах

Фрегаты проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» с гиперзвуковым оружием будут построены для ВМФ РФ в 2025-2026 годах, сообщил РИА Новости в… РИА Новости, 23.07.2020

2020-07-23T03:02

2020-07-23T03:02

россия

алексей рахманов

объединенная судостроительная корпорация

вмф рф

в мире

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12

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2020

РИА Новости

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7 495 645-6601 

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Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

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РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

россия, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, вмф рф, в мире

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