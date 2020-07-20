- Во Франции пять детей из одной семьи заживо сгорели в автомобиле Газета.Ru
- Пять детей погибли в результате ДТП во французском Дроме RT на русском
- В Франции в ДТП погибли пять детей из одной семьи, сообщили СМИ РИА НОВОСТИ
- Пять детей из одной семьи погибли в ДТП Lenta.ru
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