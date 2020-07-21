Вы «Спартак», и вы… футбольная провинция — Особое мнение — Новости Санкт-Петербурга

Выяснение отношений между «Спартаком», «Зенитом» и российским футболом в целом достигло высшей точки: на официальном сайте московского клуба появилось заявление, в котором как бы болельщиков благодарили за поддержку

Но смысл этого обращения на самом деле был в другом: для начала всю вину за провальный сезон возложили на судей; затем потребовали от главы РФС Александра Дюкова разобраться с метастазами, которые поразили судейский организм; наконец, выразили веру, что в следующем сезоне «Спартак» будут судить лучше. Жанр писем-обращений популярен в российском футболе, «Спартак» тут не новатор. «Зенит» после спорного матча в 2006 году писал открытое письмо президенту ЦСКА Евгению Гинеру. Клубы неоднократно пытались достучаться до президента России Владимира Путина: обычно тупо просили деньги. В обращении московского клуба есть один важный нюанс.

Футбольным болельщикам вообще свойственен снобизм и некоторое высокомерие — это норма: мы болеем за свой клуб, наш клуб лучший в мире, все остальные клубы хуже. Неслучайно болельщики «Спартака» годами скандируют про то, что они «Спартак», а остальные, скажем так, фекалии. Обижаться на это смысла нет: это такая стратегия самопрезентации, пусть и достаточно специфическая с точки зрения эстетики. И как раз с точки зрения высокомерия в июле у «Спартака» случился печальный для московских любителей футбола твист. Из высокомерных болельщиков народной команды ребята превратились в представителей постоянно жалующегося клуба. 4 года назад болельщикам «Зенита» было тяжело: Мирча Луческу постоянно жаловался на судейство, за специалиста было неловко, тренер в социальных сетях получил заслуженное прозвище Плуческу, а на матче «Спартак» — «Зенит» румынского тренера встречал баннер «В Питере — ныть». Волшебным образом после увольнения Луческу стало хуже. Новый итальянский тренер Роберто Манчини тоже постоянно выражал недовольство, и после матча с «Амкаром» 4 марта 2018 года московский комментатор Василий Уткин метко сформулировал: «В «Зените» Плаческу сменил Плачини». Я очень хорошо помню свои эмоции болельщика: мне было безумно стыдно за ту ересь, которую несли главные тренеры моей любимой команды. READ Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом :: Политика :: РБК

Я специально посмотрел комментарии болельщиков под письмом. Я угадал: «Почему писали они, а стыдно мне?», «Терпилы», «Лапки подняли, борьбу прекращаем», «Ссыкуны вы», «Как можно было так прогнуться?». В общем, поддержки среди собственных болельщиков руководство «Спартака», публикуя этот текст, не нашло. И я понимаю почему. Отдельно отметим едкий комментарий человека, знакомого с медициной: вы чего ждете в следующем сезоне, если пишете про метастазы? После метастаз так-то труп. Попытки переложить ответственность за проваленный сезон на работу судей выглядят, мягко скажем, странно: «Спартак» был единственной командой, которая получала выгоду от отсутствия системы ВАР на всех матчах в начале сезона прошлым летом. Так «Спартак» получил очки в играх против «Сочи», «Ростова», «Динамо». Верно отмечают: в этом сезоне «Спартак» проиграл «Арсеналу», «Тамбову», «Сочи», «Краснодару», «Ростову», ЦСКА, «Оренбургу», «Уфе» и «Уралу» — то есть практически всем командам Лиги. Неужели единственное объяснение 13 поражениям в сезоне — те самые метастазы, которые проникли внутрь судейского корпуса?

В начале века на стадионе «Петровский» во время домашних матчей часто звучала песня группы НЭП «Мне все по барабану, я болею за «Зенит». Там были строчки про судей в черном — «как воронье», про то, что московское судейство нас не страшит, потому что, не сложно догадаться, нам все по барабану. В этих словах было много от Петербурга того времени: обаятельная провинция у моря, ничего не выигрывает, ищет врага на стороне, но не сдается, потому что верит в светлое будущее. Прошло 20 лет, и в такую футбольную провинцию превратились окрестности Тушино, где располагается домашний стадион «Спартака». Команда проваливает сезон, по ходу увольняют главного тренера, новый кидается на монитор ВАР, за две недели до конца чемпионата увольняют генерального директора, руководители кидаются спорными высказываниями — и виноваты в итоговом 9 месте судьи. Ну ладно. Следующий сезон начинается уже совсем скоро, и у меня есть подозрение, что новые высказывания про судей мы услышим уже в августе. READ Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом :: Политика :: РБК Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»