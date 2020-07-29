https://ria.ru/20200729/1575133575.html

В Белоруссии задержали политтехнолога Ксении Собчак

Белорусский телеканал ОНТ заявил, что в республике задержан политтехнолог Виталий Шкляров, который, по утверждению канала, работал на выборах президента США,… РИА Новости, 29.07.2020

2020-07-29T21:01

2020-07-29T22:26

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https://ria.ru/20200728/1575072115.html

https://ria.ru/20200729/1575131982.html

4

гродно

сша

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

гродно, светлана тихановская, ксения собчак, барак обама, сша, задержание россиян под минском, белоруссия, в мире