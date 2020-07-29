https://ria.ru/20200729/1575133575.html
В Белоруссии задержали политтехнолога Ксении Собчак
Белорусский телеканал ОНТ заявил, что в республике задержан политтехнолог Виталий Шкляров, который, по утверждению канала, работал на выборах президента США,… РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T21:01
2020-07-29T22:26
гродно
светлана тихановская
ксения собчак
барак обама
сша
задержание россиян под минском
белоруссия
в мире
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4
гродно
сша
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575133439_0:57:683:441_1400x0_80_0_0_4ac92484ea686d5f32d3a61f22a2b062.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гродно, светлана тихановская, ксения собчак, барак обама, сша, задержание россиян под минском, белоруссия, в мире
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