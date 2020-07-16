https://ria.ru/20200716/1574451500.html
В Британии обвинили Россию в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке… РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:16
2020-07-16T17:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
великобритания
в мире
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https://ria.ru/20200716/1574448029.html
https://ria.ru/20200705/1573904400.html
https://ria.ru/20200713/1574273717.html
nakιs Kamakιs
Ну всё, приехали. Доказательства, как обычно, засекречены? Хайли Лайкли?
75
Denis Inkognito
А что тут такого? Все друг за другом следят ъ
51
44
россия
великобритания
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, великобритания, в мире
В сообщении уточняется, что «занимающаяся кибершпионажем группа» APT29, или Dukes и Cozy Bear, которая «почти наверняка» входит в российскую разведструктуру, на протяжении всего года совершала атаки на различные организации, которые участвовали в создании препарата.
По информации центра, хакеры использовали вредоносное программное обеспечение WellMess и WellMail и фишинг, чтобы получить доступ к компьютерам разработчиков. С точки зрения разведки многие из этих данных не несли ценности, однако похищенными сведениями якобы могут воспользоваться позже или в случае, если они станут значимыми.
В Великобритании вакцины от SARS-CoV-2 разрабатывают два научных центра: Оксфордский университет и Imperial College в Лондоне. Английские СМИ со ссылкой на информацию от источников в спецслужбах пишут, что «атакам хакеров» подверглись обе организации. О том, был ли им нанесен какой-либо ущерб, не сообщается.
РИА Новости пока не располагает комментариями этих исследовательских групп.
«Абсолютно неприемлемо со стороны российских разведывательных служб атаковать тех, кто борется с пандемией коронавируса. Пока одни безрассудно следуют своим эгоистичным интересам, Британия и ее союзники выполняют сложную работу по поиску вакцины и охране здоровья всего мира. Британия продолжит противостоять подобным кибератакам и будет сотрудничать с союзниками с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности», — сказал глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
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