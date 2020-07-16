В Британии обвинили Россию в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19
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В Британии обвинили Россию в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19

By Arzu / 16 июля, 2020

https://ria.ru/20200716/1574451500.html

В Британии обвинили Россию в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке… РИА Новости, 16.07.2020

2020-07-16T16:16

2020-07-16T17:20

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nakιs Kamakιs

Ну всё, приехали. Доказательства, как обычно, засекречены? Хайли Лайкли?

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Denis Inkognito

А что тут такого? Все друг за другом следят ъ

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

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РИА Новости

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7 495 645-6601 

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ЛОНДОН, 16 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.

В сообщении уточняется, что «занимающаяся кибершпионажем группа» APT29, или Dukes и Cozy Bear, которая «почти наверняка» входит в российскую разведструктуру, на протяжении всего года совершала атаки на различные организации, которые участвовали в создании препарата.

15:30

В Британии начали расследовать «российское вмешательство» в выборы

По информации центра, хакеры использовали вредоносное программное обеспечение WellMess и WellMail и фишинг, чтобы получить доступ к компьютерам разработчиков. С точки зрения разведки многие из этих данных не несли ценности, однако похищенными сведениями якобы могут воспользоваться позже или в случае, если они станут значимыми.

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В Великобритании вакцины от SARS-CoV-2 разрабатывают два научных центра: Оксфордский университет и Imperial College в Лондоне. Английские СМИ со ссылкой на информацию от источников в спецслужбах пишут, что «атакам хакеров» подверглись обе организации. О том, был ли им нанесен какой-либо ущерб, не сообщается.

Хакерская атака
5 июля, 03:33

Group-IB: многие хакеры во время пандемии проявили этику

РИА Новости пока не располагает комментариями этих исследовательских групп.

«Абсолютно неприемлемо со стороны российских разведывательных служб атаковать тех, кто борется с пандемией коронавируса. Пока одни безрассудно следуют своим эгоистичным интересам, Британия и ее союзники выполняют сложную работу по поиску вакцины и охране здоровья всего мира. Британия продолжит противостоять подобным кибератакам и будет сотрудничать с союзниками с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности», — сказал глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Как заявил, в свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва не знает, кто мог взламывать компьютеры фармкопаний и исследовательских центров, и однозначно не имеет к этому никакого отношения. Обвинения Лондона в хакерских атаках, как и во вмешательстве в выборы 2019 года, Россия не приемлет, поскольку такие претензии голословны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
13 июля, 13:54

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

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