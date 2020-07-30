В Минздраве рассказали о подготовке изменений в медосмотре водителей

Позиции ведомств по изменениям в правилах медосвидетельствования для водителей близки по ключевым вопросам, работу над новым порядком получения медсправок… РИА Новости, 30.07.2020

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Позиции ведомств по изменениям в правилах медосвидетельствования для водителей близки по ключевым вопросам, работу над новым порядком получения медсправок планируется завершить в этом году, сообщил РИА Новости замминистра здравоохранения России Позиции ведомств по изменениям в правилах медосвидетельствования для водителей близки по ключевым вопросам, работу над новым порядком получения медсправок планируется завершить в этом году, сообщил РИА Новости замминистра здравоохранения России Олег Салагай

Ранее сообщалось, что Минздрав подготовил проект изменений в правилах медосвидетельствования для водителей. Согласно новому порядку, автомобилистам для получения медсправки нужно будет сдавать анализы на употребления алкоголя только в том случае, если нарколог выявит симптомы заболевания. При этом старый порядок получения справок сохраняется до 2021 года.

«Позиции ведомств близки по ключевым вопросам. Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта», — рассказал Салагай.

Он отметил, что порядок должен быть сбалансирован — с одной стороны, он должен позволять выявить среди водителей алкоголиков, а с другой, для регионов должен быть доступен максимально возможный спектр современных методик.

«Мы исходим из того, что эта работа должна быть завершена в пределах этого полугодия, которое у нас имеется, во время которого сохраняется действие ранее действующего нормативного акта», — подчеркнул Салагай. READ Россиянка с отрубленными руками объявила о скорой свадьбе: Общество: Россия: Lenta.ru