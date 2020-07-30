https://ria.ru/20200730/1575139213.html
В Минздраве рассказали о подготовке изменений в медосмотре водителей
Позиции ведомств по изменениям в правилах медосвидетельствования для водителей близки по ключевым вопросам, работу над новым порядком получения медсправок… РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T03:15
2020-07-30T03:35
россия
олег салагай
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, олег салагай, общество
Ранее сообщалось, что Минздрав подготовил проект изменений в правилах медосвидетельствования для водителей. Согласно новому порядку, автомобилистам для получения медсправки нужно будет сдавать анализы на употребления алкоголя только в том случае, если нарколог выявит симптомы заболевания. При этом старый порядок получения справок сохраняется до 2021 года.
«Позиции ведомств близки по ключевым вопросам. Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта», — рассказал Салагай.
Он отметил, что порядок должен быть сбалансирован — с одной стороны, он должен позволять выявить среди водителей алкоголиков, а с другой, для регионов должен быть доступен максимально возможный спектр современных методик.
«Мы исходим из того, что эта работа должна быть завершена в пределах этого полугодия, которое у нас имеется, во время которого сохраняется действие ранее действующего нормативного акта», — подчеркнул Салагай.
Минздрав России планировал с 22 ноября 2019 года внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Эти планы вызвали ажиотаж среди автомобилистов, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах. Позднее Минздрав «с учетом обеспокоенности граждан» решил отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей и провести дополнительный анализ методов тестирования.
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