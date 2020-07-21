https://ria.ru/20200721/1574625034.html
В Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от COVID-19
Российская вакцина от новой коронавирусной инфекции готова, сообщил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты». РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T07:26
2020-07-21T08:41
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
руслан цаликов
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https://ria.ru/20200707/1573859338.html
stry1967
Россия как всегда первая а где нытьё лже патриотов насчёт неэфективности.
27
АЛЕКСАНДР ЕНИН
Мда, уж… После статьи идут оценки новостей. На данном этапе, 60 поставили отлично 60 смешно и 20 новость не радует. Вроде новость позитивная и нужно радоваться. Но нет нашлись же люди которым плохо стало.
24
9
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, руслан цаликов
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