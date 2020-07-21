https://ria.ru/20200721/1574625034.html

В Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от COVID-19

Российская вакцина от новой коронавирусной инфекции готова, сообщил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты». РИА Новости, 21.07.2020

2020-07-21T07:26

2020-07-21T08:41

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

руслан цаликов

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https://ria.ru/20200707/1573859338.html

stry1967 Россия как всегда первая а где нытьё лже патриотов насчёт неэфективности. 27

АЛЕКСАНДР ЕНИН Мда, уж… После статьи идут оценки новостей. На данном этапе, 60 поставили отлично 60 смешно и 20 новость не радует. Вроде новость позитивная и нужно радоваться. Но нет нашлись же люди которым плохо стало. 24

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

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