https://ria.ru/20200730/1575191938.html
В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T21:37
2020-07-30T22:34
светлана тихановская
весна
андрей дмитриев
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200729/1575136474.html
https://ria.ru/20200730/1575181782.html
https://ria.ru/20200730/1575166848.html
Viktor Kazakov
Про Хабаровск так бы писали
123
Влад Антилибер
Если эта кухарка придёт к власти, то пропала Белоруссия.
96
33
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, весна, андрей дмитриев, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире
Мероприятие началось в парке Дружбы народов в 18:00. Чтобы попасть на акцию, людям пришлось выстроиться в очереди и пройти досмотр.
Саму Тихановскую собравшиеся ждали более двух часов. В это время со сцены выступали музыканты и родственники граждан, задержанных во время избирательной кампании.
Как заявила кандидат в своем выступлении, она несогласна с тем, что следствие «привязало» к уголовному делу ее мужа — оппозиционера и видеоблогера Сергея Тихановского — группу задержанных в Белоруссии россиян.
По данным правозащитников, в массовом пикете участвовали более 34 тысяч человек.
В районе парка Дружбы народов наблюдаются серьезные проблемы со связью и интернетом. Как ранее заявил кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, власти сообщили о возможности ограничения интернета, если увидят угрозу безопасности страны.
Сергея Тихановского задержали во время избирательной кампании и поместили под стражу в рамках нескольких уголовных дел.
В отношении него, по данным СК Белоруссии открыто дело в том числе о подготовке массовых беспорядков. Фигурантами этого же дела стали 33 гражданина России, которых задержали накануне.
Тихановский планировал сам участвовать в выборах президента Белоруссии, но не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для выдвижения, поскольку отбывал административный арест и лично не подписал документы.
В итоге инициативную группу зарегистрировала его жена, она же стала кандидатом.
Выборы назначены на 9 августа.
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