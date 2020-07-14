В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово». Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Руки Фургала покрыты красными аллергическими пятнами. Он сам, как медик (Фургал имеет медицинское образование. — RT), связывает эту аллергию с ношением перчаток и утверждает, что аллергия может привести к анафилактическому шоку», — сказал наш собеседник.

Фургал находится на карантинном режиме и пока содержится в камере один. По словам губернатора, передач он пока не получал, сообщили в ОНК.

«Телевизор в камере не работает из-за отсутствия антенны. Фургал рассказал, что получил газеты за 9 июля и читает книги», — добавили в комиссии.

10 июля Басманный суд санкционировал арест обвиняемого в организации убийств Фургала сроком на два месяца. В понедельник, 13 июля, его адвокаты обжаловали это решение в вышестоящей инстанции.

Арестованный по обвинению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов тоже пока не получил телевизионную антенну от родственников. При этом администрация СИЗО «Лефортово» вернула ему ранее отобранный костюм, в котором он и пришёл на встречу с членами ОНК.

«Сафронов рассказал, что занимается спортом, делает 250—300 приседаний в день, питанием доволен, получил передачу от родственников», — сказал собеседник RT.

13 июля 2020 года следствие предъявило бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей», советнику гендиректора «Роскосмоса» Сафронову обвинение в госизмене. Его подозревают в работе на спецслужбу одной из стран НАТО.