В России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ
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В России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ

By Arzu / 18 июля, 2020

https://ria.ru/20200717/1574520301.html

В России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ

Министерство науки и высшего образования прорабатывает возможность увеличения академических стипендий для студентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе… РИА Новости, 17.07.2020

2020-07-17T23:10

2020-07-18T00:04

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

образование — общество

общество

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7

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

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2020

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn21.img.ria.ru/images/155117/48/1551174864_0:163:3072:1891_1400x0_80_0_0_185a4e4b156641a6ff266ec5d80e5a17.jpg

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РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование — общество, общество

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования прорабатывает возможность увеличения академических стипендий для студентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В частности, допускается, что размер выплат могут поднять до уровня минимального размера отплаты труда 12 130 рублей. В прошлом году средняя государственная академическая стипендия составила 2980 рублей.

В министерстве рассказали, что объем стипендиального фонда рассчитывают, исходя из общего числа обучающихся по очной форме на бюджетных местах. Для увеличения стипендий у Минобрнауки появится потребность в дополнительных бюджетных средствах, добавили в пресс-службе.

13 сентября 2019, 13:26

Опрос показал, что больше всего волнует студентов

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