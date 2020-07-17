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В России объявили внезапную проверку войск

By Arzu / 17 июля, 2020

https://ria.ru/20200717/1574480849.html

В России объявили внезапную проверку войск

В России по решению президента Владимира Путина объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального… РИА Новости, 17.07.2020

2020-07-17T10:28

2020-07-17T10:51

военные учения — безопасность

владимир путин

россия

западный военный округ (зво)

вооруженные силы рф

южный военный округ

воздушно-десантные войска россии

безопасность

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xazar555

Сейчас кто то обделается.

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Николай Шатилов

Сейчас НАТО начнет свою сказку об российской угрозе и всякую подобную чушь.

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

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военные учения — безопасность, владимир путин, россия, западный военный округ (зво), вооруженные силы рф, южный военный округ, воздушно-десантные войска россии, безопасность

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В России по решению президента Владимира Путина объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты, сообщает Минобороны РФ.

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка войск ЮВО и ЗВО проводится для оценки способности ВС РФ обеспечить безопасность на юго-западе и подготовки к учению «Кавказ-2020».

«В рамках учений и контрольных занятий предусмотреть реализацию программ боевой подготовки и слаживания. Результаты проведенных учебных мероприятий учесть в определении оценки состояния уровня подготовки объединений, соединений, воинских частей при их допуске на стратегическое учение «Кавказ-2020», — добавляется в сообщении.

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Подчеркивается, что для выполнения задач, поставленных президентом, генеральному штабу поручено сформировать рабочие группы для проверки органов военного управления, войск и сил. Заместителям главы Минобороны поручено проконтролировать выполнение задач подчиненными органами военного управления, войсками, привлекаемыми к проверке.

«Главнокомандующим видами ВС, командующему ВДВ, руководителям центральных органов военного управления осуществить руководство подготовкой объединений, соединений и воинских частей к практическому выполнению учебно-боевых задач, организовать контроль проведения учений и занятий. Оценить органы военного управления, войска и силы, участвующие в проверке», — добавляется в сообщении.

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