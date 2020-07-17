В России объявили внезапную проверку войск

Сейчас НАТО начнет свою сказку об российской угрозе и всякую подобную чушь.

Сейчас кто то обделается.

В России по решению президента Владимира Путина объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального… РИА Новости, 17.07.2020

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В России по решению президента В России по решению президента Владимира Путина объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты, сообщает Минобороны РФ.

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка войск ЮВО и ЗВО проводится для оценки способности ВС РФ обеспечить безопасность на юго-западе и подготовки к учению «Кавказ-2020».

«В рамках учений и контрольных занятий предусмотреть реализацию программ боевой подготовки и слаживания. Результаты проведенных учебных мероприятий учесть в определении оценки состояния уровня подготовки объединений, соединений, воинских частей при их допуске на стратегическое учение «Кавказ-2020», — добавляется в сообщении. READ Как наука победила самую страшную болезнь в истории человечества

Подчеркивается, что для выполнения задач, поставленных президентом, генеральному штабу поручено сформировать рабочие группы для проверки органов военного управления, войск и сил. Заместителям главы Минобороны поручено проконтролировать выполнение задач подчиненными органами военного управления, войсками, привлекаемыми к проверке.