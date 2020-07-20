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В России создают универсальный двигатель для Су-27, Су-30 и Су-35

By Arzu / 21 июля, 2020

https://ria.ru/20200721/1574621583.html

В России создают универсальный двигатель для Су-27, Су-30 и Су-35

ОКБ имени А.Люльки Уфимского моторостроительного производственного объединения (входит в ОДК Ростеха) разрабатывает универсальный двигатель, который можно… РИА Новости, 21.07.2020

2020-07-21T00:08

2020-07-21T00:08

объединенная двигателестроительная корпорация

су-27

су-30

ростех

су-35

уфимское моторостроительное производственное объединение

безопасность

экономика

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Новости

ru-RU

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

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РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

объединенная двигателестроительная корпорация, су-27, су-30, ростех, су-35, уфимское моторостроительное производственное объединение, безопасность, экономика

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