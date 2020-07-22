В США одобрили проект оборонного бюджета с санкциями против «Северного потока-2»

Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год, в котором содержатся расширенные санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока», передает ТАСС. Законопроект поддержали 295 конгрессменов, 125 выступили против.

Как сообщил руководитель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс, американское посольство в Германии уже связывается с компаниями, связанными с «Северным потоком-2», и приглашает на переговоры. «Посольство США в Берлине уже настоятельно предлагает некоторым компаниям конкретные даты для переговоров. Такие действия мы считаем чуждыми партнерам,— сказал господин Хармс.— Мы в связи с этим тесно координируем наши действия с правительством ФРГ». Он назвал угрозы введения санкций «опасным прецедентом». По словам главы OAOEV, они готовы принять ответные меры в отношении США.

Предполагается, что санкции будут вводиться против иностранных лиц, которые способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, а также за «предоставление страхования и перестрахования» и услуг или помещений для «технической модернизации» судов, связанных со строительством газопровода.

При этом в Сенат внесен другой законопроект об ограничениях в отношении российского трубопровода. После утверждения в палатах будет создана комиссия, которая согласует расхождения по проекту оборонного бюджета и направит единый документ на подпись президенту.

Напомним, санкции США против компаний, которые предоставляют услуги по укладке «Северного потока-2», были введены в конце 2019 года. Из-за этого подрядчики отказались достраивать последний участок газопровода. По словам министра энергетики Александра Новака, Россия сможет самостоятельно достроить газопровод. Судно, которое способно это сделать,— трубоукладчик «Академик Черский» — совершило в этом году поход из Находки в Балтийское море. Вместе с тем «Газпром» продолжает активную подготовку к укладке датского участка.

Подробнее о санкциях — в материале “Ъ” «Заимодавние санкции».