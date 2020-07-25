https://ria.ru/20200725/1574915673.html
В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса
Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали миниатюрный прибор, который позволяет практически моментально обнаруживать у пациентов… РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T18:02
2020-07-25T19:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
сша
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569221900_0:56:1440:866_1400x0_80_0_0_d91a57a805669d4871eadbc733e3ab9d.jpg
https://ria.ru/20200724/1574893202.html
давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн
«устройство состоит из тончайших проводников и покрыто слоем золота» — здесь ключевое слово «золото», мне кажется 😁
37
Петя Иванов
Искуственного интеллекта не существует в природе. Опять реклама простого детектора, прикрывающаяся модными словами. И так у англосаксов везде.
23
10
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569221900_0:56:1440:866_1400x0_80_0_0_d91a57a805669d4871eadbc733e3ab9d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, сша
Устройство состоит из тончайших проводников и покрыто слоем золота. Оно способно распознавать вещества в газообразном состоянии и реагировать на них изменением цвета индикатора. При этом искусственный интеллект анализирует реакцию детектора и определяет, какое именно вещество находится в крови пациента.
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На практике это выглядит следующим образом. Поверхность устройства смазывают реагентом, восприимчивым к коронавирусу. Распознав инфекцию, оно меняет цвет индикатора, который можно расшифровать с помощью камеры телефона.
Исследователи уверены, что в дальнейшем их изобретение позволит создавать обширные базы данных больных COVID-19, пополнять которые специалисты смогут через облачные хранилища.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировано более 15,5 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стали свыше 635 тысяч человек.
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