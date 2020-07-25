В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса

Искуственного интеллекта не существует в природе. Опять реклама простого детектора, прикрывающаяся модными словами. И так у англосаксов везде.

«устройство состоит из тончайших проводников и покрыто слоем золота» — здесь ключевое слово «золото», мне кажется 😁

Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали миниатюрный прибор, который позволяет практически моментально обнаруживать у пациентов… РИА Новости, 25.07.2020

МОСКВА, 25 июля — РИА Новости. Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали миниатюрный прибор, который позволяет практически моментально обнаруживать у пациентов Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали миниатюрный прибор, который позволяет практически моментально обнаруживать у пациентов COVID-19 или следы антител, сообщил портал MedicalXpress

Устройство состоит из тончайших проводников и покрыто слоем золота. Оно способно распознавать вещества в газообразном состоянии и реагировать на них изменением цвета индикатора. При этом искусственный интеллект анализирует реакцию детектора и определяет, какое именно вещество находится в крови пациента.

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На практике это выглядит следующим образом. Поверхность устройства смазывают реагентом, восприимчивым к коронавирусу. Распознав инфекцию, оно меняет цвет индикатора, который можно расшифровать с помощью камеры телефона. READ Похищенного из роддома в Ростовской области ребенка нашли - Происшествия

Исследователи уверены, что в дальнейшем их изобретение позволит создавать обширные базы данных больных COVID-19, пополнять которые специалисты смогут через облачные хранилища.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировано более 15,5 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стали свыше 635 тысяч человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф