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В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса

By Arzu / 25 июля, 2020

https://ria.ru/20200725/1574915673.html

В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса

Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали миниатюрный прибор, который позволяет практически моментально обнаруживать у пациентов… РИА Новости, 25.07.2020

2020-07-25T18:02

2020-07-25T19:14

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

сша

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https://ria.ru/20200724/1574893202.html

давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн

«устройство состоит из тончайших проводников и покрыто слоем золота» — здесь ключевое слово «золото», мне кажется 😁

37

Петя Иванов

Искуственного интеллекта не существует в природе. Опять реклама простого детектора, прикрывающаяся модными словами. И так у англосаксов везде.

23

10

сша

РИА Новости

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2020

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

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Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569221900_0:56:1440:866_1400x0_80_0_0_d91a57a805669d4871eadbc733e3ab9d.jpg

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РИА Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

коронавирус covid-19, воз, сша

МОСКВА, 25 июля — РИА Новости. Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали миниатюрный прибор, который позволяет практически моментально обнаруживать у пациентов COVID-19 или следы антител, сообщил портал MedicalXpress.

Устройство состоит из тончайших проводников и покрыто слоем золота. Оно способно распознавать вещества в газообразном состоянии и реагировать на них изменением цвета индикатора. При этом искусственный интеллект анализирует реакцию детектора и определяет, какое именно вещество находится в крови пациента.

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На практике это выглядит следующим образом. Поверхность устройства смазывают реагентом, восприимчивым к коронавирусу. Распознав инфекцию, оно меняет цвет индикатора, который можно расшифровать с помощью камеры телефона.

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Исследователи уверены, что в дальнейшем их изобретение позволит создавать обширные базы данных больных COVID-19, пополнять которые специалисты смогут через облачные хранилища.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировано более 15,5 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стали свыше 635 тысяч человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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