В Хабаровске начался очередной митинг в поддержку Фургала :: Политика :: РБК

Это седьмая по счету акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края. По некоторым данным, на улицы вышли около 50 тыс. человек. Также митинг солидарности с Хабаровском проходит во Владивостоке



Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС



В Хабаровске начался очередной, уже седьмой по счету, митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей. Об этом сообщает местный портал Dvhab.ru.

Участники акции выстроились перед зданием правительства края и скандировали «Фургал — наш выбор». После этого люди двинулись шествием по центральным улицам города. По информации издания, их несколько тысяч. Кроме того, в направлении центра Хабаровска была замечена автоколонна — по предварительным данным, поддержать хабаровчан приехали жители Амурска и Комсомольска-на-Амуре. По ходу шествия дежурят сотрудники полиции.

Позже «Коммерсант» сообщил, что акция в поддержку Фургала побила рекорд по численности — по подсчетам корреспондента издания, в пиковый момент количество людей превысило 50 тыс.

По данным портала Vl.ru, жители Владивостока тоже вышли на улицы в знак солидарности с Хабаровском. Несанкционированная акция проходит под видом «кормления голубей». Издание отмечает, что в центре Владивостока с самого утра много людей в форме.