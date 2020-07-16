https://ria.ru/20200716/1574427281.html
В ходе несанкционированной акции в Москве задержали 12 детей
Двенадцать детей доставили в полицию после участия в несанкционированной акции в центре Москвы, их уже забрали родители, сообщила РИА Новости детский омбудсмен… РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:04
2020-07-16T11:04
ольга ярославская
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200713/1574242137.html
Евгений Д
Может пора уже несанкционированные акции отправлять проводить на лесоповал? Всеж какая польза обществу будет.
103
Илья Jlord
На субботники так бы собирались..
89
16
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Задержания на несанкционированной акции оппозиции в Москве
Около 20 человек были задержаны на несанкционированной акции оппозиции в Москве в среду вечером, передает с места событий корреспондент РИА Новости
2020-07-16T11:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга ярославская, москва, происшествия
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