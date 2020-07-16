https://ria.ru/20200716/1574427281.html

В ходе несанкционированной акции в Москве задержали 12 детей

Двенадцать детей доставили в полицию после участия в несанкционированной акции в центре Москвы, их уже забрали родители, сообщила РИА Новости детский омбудсмен… РИА Новости, 16.07.2020

2020-07-16T11:04

2020-07-16T11:04

ольга ярославская

москва

происшествия

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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574411643_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_a69a2da74696ebc786f4d70222e601f4.jpg

https://ria.ru/20200713/1574242137.html

Евгений Д Может пора уже несанкционированные акции отправлять проводить на лесоповал? Всеж какая польза обществу будет. 103

Илья Jlord На субботники так бы собирались.. 89

16

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Задержания на несанкционированной акции оппозиции в Москве Около 20 человек были задержаны на несанкционированной акции оппозиции в Москве в среду вечером, передает с места событий корреспондент РИА Новости 2020-07-16T11:04 true PT0M22S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

ольга ярославская, москва, происшествия