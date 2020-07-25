В шутере «Anthem 2.0» бои между игроками будут не особо важны. Ридус

Кристиан Дейли, директор студии Bioware Austin, недавно представил концепт-арт новой пиратской фракции, которая появится в «Anthem 2.0».

Напоминаем, что игра была отправлена на повторную разработку из-за абсолютного провала первой версии неудачного шутера.

В «Anthem 2.0» будет новая фракция, которая представляет из себя футуристичных пиратов или контрабандистов. Пока мы увидели лишь внешний вид этих ребят, но без подробного повествования.

В дополнение к концепт-артам Дейли задает геймерам вопросы в твиттере и делится своими мыслями относительно разработки. Помимо пиратской фракции, он также представил новые локации, где игроки смогут летать на своих джавелинах:

Ранее Кристиан писал, что он целенаправленно воздерживался от разговоров об «Anthem», приводя следующую причину:

Последние несколько недель у меня не было ощущения, что можно обсуждать «Anthem». Я хотел обсудить более важные вещи.

На вопросы аудитории о PvP Дейли ответил расплывчато, однако подтвердил, что сражения между игроками не являются приоритетом в разработке. Это означает, что вряд ли нас ожидает переработка игры в королевскую битву или нечто подобное.

На чем конкретно концентрируются сейчас BioWare — тоже не совсем понятно: у многих поклонников студии возникают опасения, что на выходе получим всё то же «не рыба, не мясо», однако судить о второй версии игры пока рано.

Дейли также упоминает, что геймеров ожидают обновления в блоге разработчиков: посты будут посвящены некоторым изменениям, связанным с добычей и экипировкой. Директор сообщил, что студия слышит вопросы аудитории и надеется в ближайшее время ответить на них.

Первоначально «Anthem» была разработана подразделением BioWare Edmonton — «материнской» студией, которая теперь перешла к созданию «Dragon Age 4» и какой-то новинки во франшизе «Mass Effect».