«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»: Госэкономика: Экономика: Lenta.ru

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский». Об этом сообщает РБК.

Судно продолжает стоять в немецком порту Мукран, логистической базе «Северного потока-2». Ранее сообщалось, что «Академик Черский» — единственный трубоукладчик, который может завершить строительство газопровода.

В июне судно, которое до начала текущего года числилось в составе ООО «Газпром флот», находилось в собственности АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (СТИФ). В марте фонд сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург.

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По данным издания, СТИФ по состоянию на 31 марта входил в группу «Газпрома», однако по состоянию на 30 июня в списке аффилированных лиц монополии фонда уже нет. Предположительно, во втором квартале фондом было принято решение сменить собственника.

В декабре прошлого года США ввели санкции против компаний, задействованных в строительстве «Северного потока-2». После этого трубоукладчик, принадлежащий швейцарской Allseas, был вынужден покинуть место проведения работ. В распоряжении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG оставалось судно с динамическим позиционированием «Академик Черский», однако его пока невозможно было использовать в полной мере из-за сложностей со страховкой — большинство компаний отказывались оказывать соответствующие услуги из-за опасения попасть под американские ограничения.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.