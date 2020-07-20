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Генпрокуратура признала опасными для России шесть организаций из США :: Общество :: РБК

By Arzu / 20 июля, 2020

Сразу шесть неправительственных организаций из США и одна из Великобритании признаны нежелательными в России

Последователи движения «Фалуньгун» в США

Последователи движения «Фалуньгун» в США

(Фото: Lucy Nicholson / Reuters)

Деятельность сразу шести американских и одной британской неправительственных организаций признана нежелательной на территории России. Соответствующее решение вынесено Генеральной прокуратурой.

«Установлено, что деятельность этих организаций представляет угрозу безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.



Минюст внес чешскую организацию «Человек в беде» в список нежелательных

Ведомство направило в Минюст информацию о внесении в список международных и иностранных организаций, чья деятельность признана в России нежелательной, следующих организаций:

  • World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong Inc. (WOIPFG) («Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун») (США);

  • Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China («Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае») (США);

  • Global Mission to Rescure Persecuted Falun Gong Practitioners Inc. (GMRPFGP) («Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов Фалуньгун») (США);

  • Friends of Falun Gong Inc. («Друзья Фалуньгун») (США);

  • Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFON) («Врачи против насильственного извлечения органов») (США);

  • Dragon Springs Buddhist Inc. («Буддистское сообщество «Родники дракона») (США);

  • The European Falun Dafa Association («Европейская ассоциация Фалунь Дафа») (Великобритания).

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