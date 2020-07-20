Генпрокуратура признала опасными для России шесть организаций из США :: Общество :: РБК

Сразу шесть неправительственных организаций из США и одна из Великобритании признаны нежелательными в России

Последователи движения «Фалуньгун» в США



(Фото: Lucy Nicholson / Reuters)



Деятельность сразу шести американских и одной британской неправительственных организаций признана нежелательной на территории России. Соответствующее решение вынесено Генеральной прокуратурой.

«Установлено, что деятельность этих организаций представляет угрозу безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ведомство направило в Минюст информацию о внесении в список международных и иностранных организаций, чья деятельность признана в России нежелательной, следующих организаций: