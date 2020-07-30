Главная соперница Лукашенко поделилась мнением о белорусизации и русском языке: Белоруссия: Бывший СССР: Lenta.ru

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Ленте.ру» поделилась мнением о белорусизации и русском языке.

Она выступила за расширение использования белорусского языка и культуры. «Но у нас может быть право выбора. Если человеку удобнее говорить на русском, то мы не должны его принуждать разговаривать на белорусском. Но это не значит, что мы не должны популяризировать родной язык», — сказала Тихановская и добавила, что президент хоть иногда должен говорить на мове.

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На вопрос о том, должен ли русский язык сохранить статус государственного, она ответила, что это должен решать народ на обсуждении или референдуме.

Тихановская не считает при этом, что Белоруссия должна стремиться уйти от российского культурного влияния: «Мы можем совершенно спокойно идти рядом со своими культурами, дружить. Зачем сталкивать лбами культуры и языки? Мы можем мирно сосуществовать. От этого никому хуже не становится».

Ранее Тихановская выступила против углубления интеграции Белоруссии и России в рамках Союзного государства. «Потому что Беларусь — это суверенная страна. Мы хотим быть независимыми, хотим искать друзей, а не врагов среди других стран», — пояснила она.

Светлана Тихановская — жена арестованного блогера Сергея Тихановского, который планировал баллотироваться в президенты. Ее поддержали штабы экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которых не зарегистрировали кандидатами. Бабарико находится в СИЗО по подозрению в создании преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Цепкало бежал от преследований в Россию.