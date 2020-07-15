https://ria.ru/20200715/1574387438.html

Голунов подал иск на пять миллионов рублей к экс-полицейским

Журналист Иван Голунов подал гражданский иск к пятерым бывшим полицейским, арестованным по делу о его незаконном задержании, сообщил РИА Новости адвокат Сергей… РИА Новости, 15.07.2020

2020-07-15T14:32

2020-07-15T15:05

россия

иван голунов

дело журналиста ивана голунова

сергей бадамшин

москва

происшествия

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https://cdn24.img.ria.ru/images/155556/36/1555563655_0:0:2915:1640_1400x0_80_0_0_a165b1b09e98ed90ed4ad518a7e7b25a.jpg

https://ria.ru/20200601/1572266111.html

https://ria.ru/20200402/1569513797.html

Данил Тимонин Голунов подал иск для раскрутки себя? Чтобы почаще мелькать в новостях? Наврядли его репутация от этого дела так постродала. Он оппозиционер, это дело фактически даже на пользу ему пошло! 30

Роман Ушенин Полицейских за решетку! 14

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

россия, иван голунов, дело журналиста ивана голунова, сергей бадамшин, москва, происшествия