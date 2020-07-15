https://ria.ru/20200715/1574387438.html
Голунов подал иск на пять миллионов рублей к экс-полицейским
Журналист Иван Голунов подал гражданский иск к пятерым бывшим полицейским, арестованным по делу о его незаконном задержании, сообщил РИА Новости адвокат Сергей… РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:32
2020-07-15T15:05
россия
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
сергей бадамшин
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200601/1572266111.html
https://ria.ru/20200402/1569513797.html
Данил Тимонин
Голунов подал иск для раскрутки себя? Чтобы почаще мелькать в новостях? Наврядли его репутация от этого дела так постродала. Он оппозиционер, это дело фактически даже на пользу ему пошло!
30
Роман Ушенин
Полицейских за решетку!
14
12
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иван голунов, дело журналиста ивана голунова, сергей бадамшин, москва, происшествия
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