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Госдеп внес Кадырова в черный список

By Arzu / 20 июля, 2020

https://ria.ru/20200720/1574610020.html

Госдеп внес Кадырова в черный список

Государственный департамент США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в черный список, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео. РИА Новости, 20.07.2020

2020-07-20T17:39

2020-07-20T18:19

майк помпео

министерство финансов сша

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сша

политика

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nakιs Kamakιs

Вот он, новый президент России. Если выставит кандидатуру — проголосую.

93

beria

Звучит как награда от госдепа. Значит правильной дорогой идете Рамзан Ахметович!

92

28

сша

РИА Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn24.img.ria.ru/images/156276/10/1562761016_0:82:2433:1451_1400x0_80_0_0_6e93fe59d44d4ed5c638fed80f18c084.jpg

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РИА Новости

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майк помпео, министерство финансов сша, айшат кадырова, рамзан кадыров, сша, политика

ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Государственный департамент США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в черный список, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

«Это связано с причастностью Кадырова к грубым нарушениям прав человека в Чеченской Республике. Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», — пояснил глава ведомства.

Это решение распространяется также на жену главы республики Медни Кадырову и дочерей Айшат и Карину (она же Хадижат).

Внесение в черный список означает запрет на въезд в США.

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Госсекретарь напомнил, что в 2018 году США и 15 других стран образовали московский механизм ОБСЕ и учредили миссию по установлению фактов в связи с «ужасающими сообщениями о злоупотреблениях в отношении ЛГБТИ-лиц, правозащитников, представителей независимых СМИ и других граждан, которые вступили в конфликт с господином Кадыровым».

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По его словам, миссия установила, что такие нарушения были.

Помпео также выразил обеспокоенность, что глава региона под предлогом борьбы с коронавирусом «еще больше нарушает права человека в Чеченской Республике».

«Мы будем призывать страны, у которых такие же взгляды, к принятию аналогичных мер», — также говорится в заявлении Помпео.

Ситуацию прокомментировала представитель МИД Мария Захарова. Она заявила РИА Новости, что ответить Вашингтону зеркально «будет сложно», но «что-нибудь придумаем».

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В начале апреля 2017 года «Новая газета» написала о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов опроверг эти данные и заявил, что в республике у мужчин «только одна ориентация», о чем можно судить по высокой рождаемости.

Позднее Кадыров на приеме в Кремле заверил Владимира Путина, что все публикации о похищениях и убийствах людей в Чечне носят провокационный характер.

После этого журналисты, которых Кадыров обвинил в провокации, заявили, что глава Чечни солгал президенту.

Ранее Кадырова уже внесли в санкционный список минфина США.

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