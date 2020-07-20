https://ria.ru/20200720/1574610020.html
Госдеп внес Кадырова в черный список
Государственный департамент США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в черный список, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:39
2020-07-20T18:19
майк помпео
министерство финансов сша
айшат кадырова
рамзан кадыров
сша
политика
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nakιs Kamakιs
Вот он, новый президент России. Если выставит кандидатуру — проголосую.
93
beria
Звучит как награда от госдепа. Значит правильной дорогой идете Рамзан Ахметович!
92
28
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156276/10/1562761016_0:82:2433:1451_1400x0_80_0_0_6e93fe59d44d4ed5c638fed80f18c084.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк помпео, министерство финансов сша, айшат кадырова, рамзан кадыров, сша, политика
«Это связано с причастностью Кадырова к грубым нарушениям прав человека в Чеченской Республике. Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», — пояснил глава ведомства.
Это решение распространяется также на жену главы республики Медни Кадырову и дочерей Айшат и Карину (она же Хадижат).
Внесение в черный список означает запрет на въезд в США.
9 сентября 2019, 15:58
Госсекретарь напомнил, что в 2018 году США и 15 других стран образовали московский механизм ОБСЕ и учредили миссию по установлению фактов в связи с «ужасающими сообщениями о злоупотреблениях в отношении ЛГБТИ-лиц, правозащитников, представителей независимых СМИ и других граждан, которые вступили в конфликт с господином Кадыровым».
По его словам, миссия установила, что такие нарушения были.
Помпео также выразил обеспокоенность, что глава региона под предлогом борьбы с коронавирусом «еще больше нарушает права человека в Чеченской Республике».
«Мы будем призывать страны, у которых такие же взгляды, к принятию аналогичных мер», — также говорится в заявлении Помпео.
Ситуацию прокомментировала представитель МИД Мария Захарова. Она заявила РИА Новости, что ответить Вашингтону зеркально «будет сложно», но «что-нибудь придумаем».
13 марта 2019, 21:08
Кадыров заявил, что в США ненавидят не только его, но и его лошадей
В начале апреля 2017 года «Новая газета» написала о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов опроверг эти данные и заявил, что в республике у мужчин «только одна ориентация», о чем можно судить по высокой рождаемости.
Позднее Кадыров на приеме в Кремле заверил Владимира Путина, что все публикации о похищениях и убийствах людей в Чечне носят провокационный характер.
После этого журналисты, которых Кадыров обвинил в провокации, заявили, что глава Чечни солгал президенту.
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