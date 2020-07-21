Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом :: Политика :: РБК

Участники акций протеста скандируют «Дегтярев, уходи!» и требуют вернуть в Хабаровск арестованного Сергея Фургала



Фото: guruff / Instagram



Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ. По данным агентства AmurMedia, несанкционированный митинг проходит во вторник на площади Ленина перед зданием правительства Хабаровского края, при этом протестующие скандируют «Мы не сдадимся», «Фургал наш выбор» и «Позор ЛДПР».



Видео

О митинге под стенами здания правительства Хабаровского края сообщает и портал DVhab.ru. Журналисты издания отмечают, что протестующие выкрикивают «Дегтярева домой».

Трансляция с акций протеста в Хабаровске ведется в официальном Instagram-аккаунте портала DVhab. На видео можно увидеть множество людей, сперва прошедших шествием по улицам Хабаровска, а затем собравшихся на площади Ленина. Стоящие на площади участники митинга держат в руках плакаты в поддержку недавно арестованного и снятого с поста губернатора Сергея Фургала и скандируют «Дегтярев, уходи!», «Жириновскому — позор!» и «Мы здесь власть!».