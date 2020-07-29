https://ria.ru/20200729/1575135779.html
Дегтярев рассказал о провокаторах в Хабаровском крае
В Хабаровский край приехали организаторы провокаций, заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею… РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T22:37
2020-07-30T00:05
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
хабаровск
грузия
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https://ria.ru/20200729/1575135724.html
Vasya Karaedov
Провокаторов-в кутузку!
11
28
хабаровск
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930038_0:36:1786:1040_1400x0_80_0_0_9f9af6a3d776b41fe51138b173948885.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, хабаровск, грузия, происшествия
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