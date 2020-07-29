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Дегтярев рассказал о провокаторах в Хабаровском крае

By Arzu / 30 июля, 2020

https://ria.ru/20200729/1575135779.html

Дегтярев рассказал о провокаторах в Хабаровском крае

В Хабаровский край приехали организаторы провокаций, заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею… РИА Новости, 29.07.2020

2020-07-29T22:37

2020-07-30T00:05

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

лефортово

михаил дегтярев

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

хабаровск

грузия

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https://ria.ru/20200729/1575135724.html

Vasya Karaedov

Провокаторов-в кутузку!

11

28

хабаровск

грузия

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https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930038_0:36:1786:1040_1400x0_80_0_0_9f9af6a3d776b41fe51138b173948885.jpg

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