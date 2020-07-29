Дерипаска назвал пофигистичным отношение России к борьбе с санкциями :: Экономика :: РБК

«Мы с 2014-2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся. Нам не нужно 5 тыс. человек, но тысяча и созданные подразделения во всех ведомствах должны работать. Платежные расчеты, обеспечивающие экспорт-импорт, должны быть реализованы. Я уже не говорю про цифровые активы и про все, что связано с новыми цифровыми технологиями», — отметил бизнесмен.

«Нас схватили, и не за два места. И нам больно, хотя мир ушел вперед. Пяти лет, пока с нами так упражняются, было бы достаточно, чтобы сделать выводы и обеспечить минимальный риск для российской экономики и реальный экономический суверенитет», — уверен Дерипаска.

Он не стал назвать конкретные предложения по мерам противодействия санкциям, объяснив, что «эти ребята» [Минфин США] собирают большой объем информации о странах и компаниях, которые готовы сопротивляться санкциям, из открытых источников, в том числе из СМИ.

Дерипаска ответил на требование Минфина США отстранить его от принятия решений в группе ГАЗ. «В настоящий момент у меня нет никакого выбора. Если будет стоять вопрос о выводе предприятия из-под санкций или мой контроль, конечно, я выберу выход предприятия из-под санкций», — заявил бизнесмен.

Дерипаска был включен в санкционный список США в апреле 2018 года по двум формальным основаниям:

он якобы действовал «от имени / в интересах» высокопоставленных чиновников Российской Федерации;

он «работает в энергетическом секторе» России (ему принадлежал контроль над электроэнергетической компанией «ЕвроСибЭнерго»).

Оба основания содержатся в указах бывшего президента США Барака Обамы: первое — в указе № 13661, второе — в указе № 13662. Документы были подписаны в марте 2014 года в ответ на обострение ситуации на Украине.

В январе 2019 года Минфин США снял санкции с UC Rusal, En+ и «ЕвроСибЭнерго» после того, как Дерипаска снизил свои доли участия в них. При этом в ведомстве подчеркнули, что и после снятия санкций с компаний ограничения, касающиеся самого Дерипаски, будут сохранены. Дерипаска подал иск в суд в Вашингтоне против Минфина США из-за санкций, рассмотрение этого иска продолжается.

В марте 2020 года Минфин США отказался снимать санкции с Дерипаски.