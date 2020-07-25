Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться - Интерфакс
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Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться — Интерфакс

By Arzu / 25 июля, 2020
  1. Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться  Интерфакс
  2. Китай потребовал от США закрыть консульство в Чэнду  Lenta.ru
  3. СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР  РИА НОВОСТИ
  4. Не ходят парой: как Пекин ответит на закрытие в США своей дипмиссии  Известия
  5. СМИ сообщили о попытке выломать дверь консульства КНР в Хьюстоне  Газета.Ru
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