Добровольцы сообщили о побочных эффектах при испытании вакцины от COVID :: Общество :: РБК

У людей после приема препарата повышалась температура. Сбивать ее пришлось при помощи парацетамола
Добровольцы, которые принимали участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, проводимых в Сеченовском университете, в первые дни после инъекции испытывали повышение температуры. Об этом они рассказали на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.
По словам принимавшей участие в испытаниях Анны Гуткиной, она решила принять участие в исследовании из-за разъездного характера работы. В первые два дня у нее были температура 38 и озноб. Эти симптомы удалось снять парацетамолом. Женщина отметила, что потери обоняния у нее не было.
Гуткина также рассказала, что за испытания добровольцам заплатят в районе 100 тыс. руб., но пока они этих денег не получили.
Георгий Смирнов пошел добровольцем из-за работы в общепите. Он сообщил, что вечером в первый день после введения вакцины у него заболела голова, а утром поднялась температура до 37,5 градусов. Побочные явления также удалось сбить парацетамолом.
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