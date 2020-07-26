Донбасс заявил о полном бессрочном прекращении огня с 27 июля: Украина: Бывший СССР: Lenta.ru

Самопровозглашенные республики Донбасса заявили о полном бессрочном прекращении огня с понедельника, 27 июля. Об этом сообщает РИА Новости.
Всем военнослужащим Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) с 00:01 27 июля 2020 запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие, рассказал журналистам начальник ведомства Денис Синенков.
Аналогичный приказ выпустили в Луганской народной республике (ЛНР). Начальник управления Народной милиции Ян Лещенко сообщил, что приказ «доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему».
Ранее контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они включают запрет на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах. ДНР назвала этот шаг прорывом. Москва также позитивно отреагировала на согласование дополнительных мер.
Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть мятежный регион силой. Украина обвиняет Россию в оккупации Донбасса. Кремль отвергает претензии.
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