Донбасс заявил о полном бессрочном прекращении огня с 27 июля: Украина: Бывший СССР: Lenta.ru

Самопровозглашенные республики Донбасса заявили о полном бессрочном прекращении огня с понедельника, 27 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Всем военнослужащим Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) с 00:01 27 июля 2020 запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие, рассказал журналистам начальник ведомства Денис Синенков.

Аналогичный приказ выпустили в Луганской народной республике (ЛНР). Начальник управления Народной милиции Ян Лещенко сообщил, что приказ «доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему».

Ранее контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они включают запрет на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах. ДНР назвала этот шаг прорывом. Москва также позитивно отреагировала на согласование дополнительных мер.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть мятежный регион силой. Украина обвиняет Россию в оккупации Донбасса. Кремль отвергает претензии.