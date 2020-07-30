Европа снова отказалась открывать границы для россиян: Мир: Путешествия: Lenta.ru

Европа снова отказалась открывать границы для российских туристов — Россию не включили в перечень государств, с которыми будет восстановлено сообщение на фоне пандемии коронавируса. Обновленный список размещен на официальном сайте Совета Европы.

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На этот раз в перечень государств, гражданам которых с 31 июля будет разрешен въезд в страны Евросоюза, вошли Австралия, Новая Зеландия, Канада, Грузия, Марокко, Руанда, Тунис, Таиланд, Уругвай, Япония и Южная Корея. Кроме того, в списке упоминается Китай, для граждан которого границы откроются на условиях подтверждения взаимности.

В то же время из «белого списка», который Евросоюз обновляет каждые две недели, исключили Алжир. В середине июля из него выбыли Сербия и Черногория.

Как уточняется на сайте Совета Европы, основным критерием для попадания в список остается ситуация с количеством новых заражений коронавирусом — она должна быть на аналогичном уровне или лучше, чем в ЕС. Отказ принимать туристов из России, США и ряда других государств объясняется неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории данных стран.